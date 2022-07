Réchauffement climatique et canicule : une séquence à la télévision britannique est digne du film "Don't Look Up"

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / Huffington Post / DR

La présentatrice Bev Turner a interrogé sur GB News le météorologue John Hammond

Quelques jours avant la vague de chaleur qui vient de traverser l’Europe et le Royaume-Uni, la chaîne conservatrice GB News a été le théâtre d’une scène digne du film "Don't Look Up" qui évoquait notamment l’aveuglement et l’immobilisme face à l’urgence du réchauffement climatique, comme l’indique la rédaction du Huffington Post. La présentatrice Bev Turner interrogeait sur GB News le météorologue John Hammond alors que le Royaume-Uni se préparait à enregistrer un pic de chaleur le 19 juillet, dépassant les 40°C, du jamais-vu.

John Hammond a tenu à prévenir les téléspectateurs que la vague de chaleur allait être d’une ampleur inédite, avec de graves conséquences, notamment pour les personnes âgées :

"Au début de la semaine prochaine, oubliez 20 degrés. Ça pourrait bien être 40 degrés. Je pense qu’il y aura des centaines, voire des milliers, de décès supplémentaires la semaine prochaine. Les graphiques que je peux voir sont effrayants. On aime tous le beau temps mais ce ne sera pas du beau temps. Ce sera un temps potentiellement mortel pendant quelques jours. Ce sera bref, mais ce sera brutal".

Il a alors été brutalement interrompu par l’animatrice :

"Oh John, je veux que nous soyons heureux de cette météo! Je ne sais pas si quelque chose est arrivé aux météorologues pour que vous soyez tous un peu fatalistes et annonciateurs de malheur".

Cette séquence est similaire au film Don’t Look Up d’Adam McKay. Dans ce long-métrage, deux scientifiques incarnés par les acteurs Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio tentent d’alerter l’opinion au sujet d’une comète qui se dirige droit vers la Terre. Ils sont notamment invités sur un plateau de télévision pour en parler. Mais les journalistes en plateau se moquent d’eux.

Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à faire le rapprochement entre cette séquence diffusée à la télévision britannique et le film de Netflix.