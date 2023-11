Réactions politiques après la mort de Thomas : "J'en veux toujours plus aux gens maîtrisés qu'aux radicaux", déclare Jean-Sébastien Ferjou

Réactions politiques après la mort de Thomas : "J'en veux toujours plus aux gens maîtrisés qu'aux radicaux", déclare Jean-Sébastien Ferjou

Le directeur d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, a réagi au décès du jeune de 16 ans à Crépol dans L'Heure des Pros 2 Week-end : "J'en veux toujours plus aux gens maîtrisés qu'aux radicaux", a-t-il dit. Réaction notamment aux propos d'Elisabeth Borne, il a déclaré : "Ceux qui sont censés être responsables et qui méprisent les Français de cette manière-là, ce n'est plus acceptable".