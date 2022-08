Pour Louis Aliot, Emmanuel Macron est "dans un esprit de soumission à l'Algérie"

Crédits Photo: BFM RMC

Louis Aliot, maire RN de Perpignan

Le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, n'a pas mâché ses mots à l'encontre d'Emmanuel Macron et du régime Algérien. Alors que le chef de l'Etat se rend en Algérie pour une visite de trois jours visant à améliorer les relations bilatérales, l'élu RN estime au micro de BFM/RMC que le président de la République est "dans un esprit de soumission à l'Algérie". Pour cette raison, il dit ne "rien" attendre de la visite d'Emmanuel Macron.

Il dit toutefois espérer que le président de la République mette sur la table le sujet de l'immigration d'un certain nombre d'Algériens que l'on retrouve dans nos rues, que l'on n'expulse pas et qui causent des problèmes partout". Selon lui, le régime algérien est une "dictature militaire" avec laquelle "on ne peut pas discuter". Il a déclaré ne pas être "hostile à une discussion avec l'Algérie", mais pas avec le pouvoir en place.