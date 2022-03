« Ne nous lâchez pas » : le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance un appel à l’aide auprès de l’Union européenne

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / DR

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant les députés du Parlement européen lors d'une visioconférence.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé ce mardi, lors d'une intervention en visioconférence depuis l’Ukraine et diffusée au cœur du Parlement européen, un appel à l'aide à l'Union européenne dans le cadre du conflit face à la Russie.

Le président ukrainien a également demandé à plusieurs reprises à ce que l'Ukraine soit inclue dans l'Union européenne :

« Nous avons prouvé notre force et nous avons prouvé que nous sommes les mêmes que vous. Ne nous lâchez pas, ne nous laissez pas, prouvez-nous que vous êtes Européens, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber. Nous luttons pour devenir un membre à part entière de l’Europe, des Européens à part entière et je pense qu’aujourd’hui nous avons montré qui nous sommes et qu’avec nous l’Union Européenne sera plus forte ».

Volodymyr Zelensky a évoqué à plusieurs reprises les bombardements importants à Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, et des victimes ukrainiennes :

« C’est le prix à payer dans notre lutte pour notre liberté, pour notre terre. Nous luttons pour nos droits, pour notre vie, et aujourd’hui nous luttons pour la survie. Je ne savais pas que les Ukrainiens, l’Ukraine, devraient payer un prix aussi élevé. Le prix de deux révolutions, d’une guerre, et cinq jours d’une agression à large échelle de la Fédération de Russie ».

Il a également invité les Européens à jouer un rôle face à l’ampleur de la guerre :

«Sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons montré notre force, que nous sommes vos égaux. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés, que vous n'allez pas nous laisser tomber ».

Sous les applaudissements, le président ukrainien a conclu son discours en levant le poing, prononçant la formule suivante : « Gloire à l’Ukraine ».

Son intervention a été suivie d'un tonnerre d'applaudissements des eurodéputés présents, qui ont voté de nombreuses sanctions à l'égard de la Russie depuis le début du conflit.