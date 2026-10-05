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CONTESTATION RADICALE

5 octobre 2026

Mobilisation lycéenne en France : 400 à 500 établissements fermés totalement ou « partiellement » lundi

Une nouvelle journée de mobilisation est attendue mardi. En attendant, entre 400 et 500 lycées resteront totalement ou « partiellement » fermés lundi, dont 24 ont été « incendiés ou saccagés ». Les autorités recensent également au moins 170 élèves et 78 personnels de l’Éducation nationale blessés depuis le début du mouvement.

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MOTS-CLES

Mouvement de blocage de lycées , contestation , violences , gauche , Laurent Nuñez , forces de l'ordre , jeunesse , France

THEMATIQUES

Politique
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Emmanuel Cahour