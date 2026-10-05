CONTESTATION RADICALE

Mobilisation lycéenne en France : 400 à 500 établissements fermés totalement ou « partiellement » lundi

Une nouvelle journée de mobilisation est attendue mardi. En attendant, entre 400 et 500 lycées resteront totalement ou « partiellement » fermés lundi, dont 24 ont été « incendiés ou saccagés ». Les autorités recensent également au moins 170 élèves et 78 personnels de l’Éducation nationale blessés depuis le début du mouvement.