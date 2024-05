Mobilisation en soutien à Gaza : affrontement entre les manifestants et la police aux Pays-Bas

Crédits Photo: MAHMUD HAMS / AFP

Des militants pro-palestiniens / MAHMUD HAMS / AFP

La guerre qui oppose Israël au Hamas se poursuit depuis des mois. Depuis le pogrom du 7 octobre 2023 mené par l’organisation terroriste et la capture de plusieurs dizaines d’otages israéliens, l’Etat Hébreu a pris les armes contre Gaza, notamment, mais aussi contre Rafah. La ville fait l’objet d’une offensive depuis le lundi 6 mai 2024, rapporte France Info, et a été évacuée ainsi que bombardée. "La vie a totalement cessé dans le centre-ville, (...) les rues sont vides, les marchés à l'arrêt", a ainsi affirmé un Gazaoui auprès de l’AFP, dont les propos ont été repris par nos confrères.

Cette situation n’est pas sans produire des remous en Occident, note pour sa part Euronews. Ainsi, c’est au Pays-Bas qu’a eu lieu le dernier dérapage violent. Des militants pro-palestiniens ont bloqué l’accès à plusieurs des bâtiments du campus de l'université d’Amsterdam, exigeant de celle-ci qu’elle rompe l’intégralité de ses liens avec Israël. Étudiants pour l’essentiel, ils ont argué que les institutions israéliennes avec lesquelles l'université travaille profitent de “l’oppression des Palestiniens”, écrivent nos confrères sur leur site d’information.

C’est le lendemain de l’assaut sur Rafah qu’ils ont commencé à ériger des barricades et des palissades, composées de bureaux, de clôtures ainsi que de palettes de bois. La situation a ensuite viré à l’affrontement avec les forces de l’ordre, venues déloger les manifestants. En tout et pour tout, les policiers ont procédé à l’arrestation de 32 personnes pour “violence publique, destruction, agression et incitation”.