Mission Alpha et nouveau décollage de Thomas Pesquet : "C'est un moment plein d'émotions de partir ainsi", selon Claudie Haigneré

Crédits Photo: STR / AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE / AFP

Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute français va décoller ce jeudi pour une nouvelle mission au sein de l'ISS à bord de SpaceX.

Claudie Haigneré, première femme astronaute européenne, conseillère auprès de l’Agence spatiale européenne, et Christophe Galfard, docteur en physique théorique, étaient les invités du Grand entretien de France Inter ce mercredi 21 avril. Ils ont évoqué le décollage et la nouvelle mission de Thomas Pesquet qui va rejoindre la Station spatiale internationale.

Claudie Haigneré a notamment évoqué la vie à bord de l'ISS lors de cet entretien sur les ondes de France Inter. Elle a également exprimé son admiration sur les évolutions technologiques :

"Je suis très impressionnée quand je compare la station telle que je l’ai connue en 2001 et ce qu’elle est devenue 20 ans après : 250 membres d’équipage y ont vécu, des Américains, des Russes, des Européens… Il y a des installations et des laboratoires de très haut niveau, comme ceux qu’on trouve au sol aujourd’hui mais dans ces conditions exceptionnelles. Un immense volume, une capacité à travailler en coopération internationale, moi je suis très étonnée et admirative de ce qui s’y passe".

Le Français Thomas Pesquet s'envolera du centre spatial Kennedy en Floride pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) à bord du vaisseau SpaceX. Thomas Pesquet doit notamment réaliser quatre sorties extra-véhiculaires et deviendra le commandant de la Station spatiale internationale pour la seconde partie de sa mission.