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27 octobre 2026

Mbappé présente ses excuses après une plaisanterie sur Mao Zedong, la diffusion de la Liga suspendue en Chine

Une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé semble plaisanter sur Mao Zedong a provoqué une vive polémique en Chine. Trois entreprises ont annoncé la rupture de leurs partenariats avec la star française, tandis que le groupe audiovisuel public CMG a suspendu la diffusion des rencontres du championnat espagnol. Le joueur du Real Madrid a rapidement présenté ses excuses, assurant n’avoir jamais voulu offenser le peuple chinois.

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MOTS-CLES

sport , Kylian Mbappé , Football , Chine , Liga , excuses , Mao Zedong , CMG , censure , sentiments nationaux

THEMATIQUES

Sport
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Emmanuel Cahour

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