BOULETTE

Mbappé présente ses excuses après une plaisanterie sur Mao Zedong, la diffusion de la Liga suspendue en Chine

Une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé semble plaisanter sur Mao Zedong a provoqué une vive polémique en Chine. Trois entreprises ont annoncé la rupture de leurs partenariats avec la star française, tandis que le groupe audiovisuel public CMG a suspendu la diffusion des rencontres du championnat espagnol. Le joueur du Real Madrid a rapidement présenté ses excuses, assurant n’avoir jamais voulu offenser le peuple chinois.