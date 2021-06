Marche des fiertés : Madonna donne un mini-concert surprise dans un bar

vidéo

La Marche des Fiertés de la ville de New-York a pu compter sur Madonna, grande alliée de la cause LGBT. Après avoir illuminé les rues de Manhattan, à New York, avec sa nouvelle vidéo "No Fear, Courage, Resist", Madonna a donné un concert live surprise lors duquel elle a interprété deux de ses plus grands succès : "Hung Up" et "I Don't Search I Find".

"Ne pas célébrer le Pride Day sans les gens autour de moi aurait été une tragédie pour moi", a crié Madonna à la foule rassemblée dans la salle. "Ne prenez rien pour acquis car on ne sait jamais ce qui nous attend tous au coin de la rue. Apprenez à vous aimer vous-même", a ajouté la chanteuse de Like a Virgin.