Mali, Niger, Gabon : la France dépassée face aux coups d’État en Afrique ?

Le récent coup d'État au Gabon s'inscrit dans une série de renversements de régime survenus depuis 2020, touchant également le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces événements remettent en question la stratégie française au Sahel, qui était en place depuis une décennie. Face à ces bouleversements politiques en Afrique de l'Ouest, la France, ancienne puissance coloniale, est perçue par certains comme dépassée, bien que demeurant confiante quant à l'avenir de ses relations avec le continent.

À Lire Aussi

La France, l’Afrique et la démocratie : est-il encore possible de rattraper les erreurs du passé (et du présent…) ?