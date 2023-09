Loi immigration : "On n'a pas le droit d'écarter la motion de censure", selon Bruno Retailleau

Crédits Photo: Capture d'écran DR

Bruno Retailleau était l'invité de la matinale de Sud Radio ce 12 septembre.

Le sénateur LR de Vendée a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin dans la matinée du mardi 12 septembre. Au sujet de la loi immigration, Bruno Retailleau a indiqué qu’il était possible que Les Républicains soutiennent la motion de censure :

"Je n'ai pas peur de faire tomber ce gouvernement", a-t-il affirmé.

Le projet de loi immigration du gouvernement sera présenté devant le Sénat en principe le 6 novembre pour être examiné puis voté. Les LR voteront-ils le texte ?

"Si le gouvernement ne retire pas l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, ce sera non. On en a toujours fait une ligne rouge. L'article 4 concernant le rétablissement du droit au travail pour les demandeurs d'asile après 6 mois est également dangereux, car ça crée un second guichet de demande de droit d'asile. Ce sera une nouvelle pompe aspirante. Nous ne voterons pas le projet de loi si les articles 3 et 4 sont inscrits dans le projet".

Selon Bruno Retailleau, "On n'a pas le droit d'écarter la motion de censure si le gouvernement triche avec les Français. Je n'ai pas peur de faire tomber ce gouvernement. "Ce texte n'a pas de majorité, la majorité elle-même qui est divisée. Le gouvernement sera contraint à un 49-3 pour le faire passer".