Les scénaristes d'Hollywood en grève, faute d'accord sur les rémunérations

Manifestation des scénaristes de télévision et de cinéma américains.

Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains ont débuté mardi un mouvement de grève en raison de l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération. A Los Angeles comme à New York, des piquets de grève se sont formés devant les studios.

"Les scénaristes ne sont pas suffisamment payés", notamment au vu de leurs "longues heures" de travail, estime Louis Jones, un scénariste en grève, interrogé par l'AFP devant les studios de Netflix à Los Angeles. Ce mouvement social va se traduire par l'interruption immédiate d'émissions à succès, comme les "late-night shows", et d'importants retards pour les séries télévisées et films dont la sortie est prévue cette année.

Les réponses des studios aux demandes ont été "totalement insuffisantes, compte tenu de la crise existentielle à laquelle les scénaristes sont confrontés", a justifié le puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA). "Le problème actuellement, c'est que le streaming a complètement changé le paysage médiatique", estime auprès de l'AFP le scénariste Danny Strong, interrogé à New York. "Nous sommes le fondement même du contenu que les gens aiment et apprécient et duquel nos employeurs tirent profit", avance le créateur de la série "Dopesick", également vainqueur d'un Emmy pour le téléfilm "Game Change".

