Les Républicains sont-ils en voie de scission ou d’implosion ?

Un débat était animé sur BFMTV sur les risques d’implosion au sein du parti Les Républicains, ce lundi 31 mai.

Alors que la campagne des élections régionales se poursuit, le parti Les Républicains semble de plus en plus fragilisé après les difficultés en Provence-Alpes-Côte d’Azur après la main tendue de La République en marche. Les déclarations de Guillaume Peltier sur Robert Ménard et l’appel du pied de Marine Le Pen à Nadine Morano et à Eric Ciotti suscitent aussi beaucoup d’interrogations et de questions sur l’avenir des Républicains à quelques semaines du vote pour le scrutin des Régionales et à un an de l’élection présidentielle.

Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, Amandine Atalaya, journaliste politique à BFMTV, et Louis Hausalter, journaliste politique à Marianne, ont participé à ce débat, animé par Alain Marschall.

Jean-Sébastien Ferjou a estimé que les questions des dirigeants du parti Les Républicains et de l’électorat sont au cœur de cette situation de crise au sein des Républicains. Jean-Sébastien Ferjou s’est interrogé sur le rôle également de Christian Jacob.

Les électeurs du Rassemblement National seraient prêts à accepter une alliance avec Les Républicains mais cela ne fonctionne pas dans le cas inverse en revanche. Les Républicains ont bien compris que le RN était devenu leur ennemi. Le Rassemblement National empêche souvent Les Républicains de gagner une élection, selon l’analyse de Jean-Sébastien Ferjou.

L’incertitude demeure pour Les Républicains pour les résultats des élections régionales dans certaines régions et pour la désignation du candidat pour l'élection présidentielle de 2022.