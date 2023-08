Le nouveau pont du RER C installé par l'une des plus grandes grues du monde

Crédits Photo: Le Parisien

Les ponts de Chartres et de Gallardon ont été soulevés et installés.

La grue est environ deux fois plus grande que l'Arc de Triomphe

L'opération Chagall s'est déroulée sans accroc. Les ponts de Chartres et de Gallardon ont été soulevés ce mardi en Essonne par une grue géante et installés dans l'axe des voies.

La grue, l'une des plus grandes du monde, d'une hauteur de 107 m, est arrivé d’Indonésie au printemps. Comme le raconte Le Parisien l’immense outil a nécessité plus de six semaines de montage, ainsi que la construction d’une fondation circulaire capable de supporter des contrepoids de 1 800 tonnes. De nombreux habitants ont assisté à ce spectacle impressionnat.

Après avoir enlevé les anciennes portions le mois dernier, la grue a installés les nouveaux ponts. Les équipes de RATP Infra vont faire en sorte de terminer l'installation pour une reprise du trafic entre Fontaine-Michalon et Massy-Palaiseau, le 21 août. Côté SNCF, sur le RER C, la circulation sera rétablie le 27 août entre Massy et Pont-de-Rungis.