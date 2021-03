Laïcité : « Les lycéens ne parviennent pas à faire la différence entre tenir des propos discriminatoires et le droit au blasphème », selon Frédéric Dabi

Crédits Photo: Capture d'écran Dailymotion / Cnews

Frédéric Dabi est revenu sur CNews sur le dernier sondage de l'Ifop sur la laïcité auprès des lycéens.

Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop, était l’invité de La Matinale de CNews, ce mercredi 3 mars. Il a commenté les résultats du sondage réalisé par l'Ifop pour la revue « Le Droit de vivre » et la Licra. Plus d'un lycéen sur deux (52%) se dit favorable au port de signes religieux ostensibles dans les lycées publics, soit deux fois plus que dans l'ensemble de la population (25%).