La Vallée de la mort est confrontée à des inondations « sans précédent »

D’intenses chutes de pluie dans la célèbre et désertique Vallée de la Mort, en Californie, ont provoqué ce vendredi 5 août d’importantes crues.

« Toutes les routes desservant le parc sont pour l’instant fermées et resteront fermées jusqu’à ce que les agents du parc déterminent l’ampleur des dégâts », a annoncé le parc national qui gère les lieux. Environ 1.000 personnes étaient bloquées dans le parc pour l’heure en raison des routes devenues impraticables. Parmi eux, environ 500 visiteurs et 500 salariés.

Ces intempéries sont « sans précédent » selon le parc situé dans l’est de la Californie et connu pour être l’endroit le plus chaud du monde et le plus sec d’Amérique du Nord. Il est visité chaque année par plus d’un million et demi de touristes.

Les eaux en crue ont arraché des parties de chaussée sur des routes et inondé des bureaux et des hôtels, selon les informations du parc.