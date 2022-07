La Floride fait face à une invasion massive d’escargots géants

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Youtube

L'escargot géant d'Afrique envahit une région de la Floride et inquiète les autorités.

L'escargot géant d'Afrique, une espèce qui peut être dangereuse pour l'homme, envahit une région de la Floride et inquiète les autorités, selon des informations du Parisien. Ce mollusque pouvant mesurer jusqu'à 20 centimètres. Face à ce fléau, la ville de New Port Richey a été placée sous quarantaine avec interdiction de sortir toute plante de la commune.

Cet escargot se reproduit rapidement. Venue d’Afrique, cette espèce d’escargots terrestres peut poser certains problèmes à court terme, puisqu’elle est l’une des plus invasives au monde.

Depuis les premiers spécimens recensés début juin, les autorités locales auraient capturé 1.434 escargots sur une trentaine de propriétés du comté de Pasco, d’après les informations du Smithsonian Magazine.

L’escargot terrestre africain géant Achatina (Lissachatina fulica) a un appétit vorace, mangeant plus de 500 types de plantes et parfois même du plâtre et du stuc. Ces escargots peuvent produire 2 000 œufs par an et atteindre la taille d’un poing humain.

L’escargot présente aussi un risque pour la santé humaine. Ils peuvent être porteurs du ver pulmonaire du rat. Ce parasite, détecté parmi les mollusques capturés dans le comté de Pasco, entre dans les poumons des rats quand ils mangent un escargot, et se répand ensuite par leur toux. Si un humain ingère un de ces vers, il se dirige vers le cerveau, où il peut provoquer une méningite.

Les propriétés où les escargots ont été trouvés seront traitées au métaldéhyde, un produit qui tue les limaces et les escargots, au cours des 18 prochains mois et la zone sera surveillée pendant deux ans après la découverte du dernier escargot.

Les escargots ont été découverts pour la première fois dans l’État dans les années 1960, et il a fallu un million de dollars et environ sept ans pour s’en débarrasser. En 2010, ils ont été réintroduits et éradiqués après une décennie et 23 millions de dollars de budget. Il est illégal de posséder ou d’importer ces animaux aux États-Unis sans permis.