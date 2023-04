La Chine poursuit d'importantes manœuvres militaires autour de Taïwan

Débutées samedi, les manœuvres chinoises visent à protester contre une rencontre mercredi de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy.

L’objectif est de simuler un « encerclement total » de l’île, afin, selon un porte-parole de l’Armée populaire de libération, de donner « un sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes qui recherchent l’indépendance de Taïwan et les forces étrangères ». Selon les médias chinois, l’objectif des manœuvres est de s’assurer le contrôle « des mers, de l’air et de l’information », puis de simuler des « frappes de précision » contre des « cibles clés sur l’île de Taïwan et dans les eaux environnantes », impliquant des dizaines d’avions et des troupes au sol.

A Washington, un porte-parole du département d’Etat a déclaré que « les Etats-Unis observent de près ce que fait la Chine » et que les Etats-Unis disposent de « suffisamment de ressources et de capacités dans la région pour assurer la paix et la stabilité et remplir nos engagements en matière de sécurité nationale ».

En recevant à Pékin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président chinois Xi Jinping a rappelé jeudi 6 avril : « La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine (…). Quiconque s’attend à ce que la Chine fasse des compromis et recule sur la question de Taïwan fait un vœu pieux et ne fait que se tirer une balle dans le pied ».