L'Arabie saoudite également sous la neige

Il a neigé en Arabie saoudite.

La France n'est pas le seul pays en alerte orange du fait de chutes de neige importantes. La Centre national de météorologie d'Arabie saoudite avait alerté sur de possibles orages et des chutes de neige dans le pays, et il ne s'est pas trompé. Un internaute a publié des images filmées un drone, mardi 9 février, de la région montagneuse d'Abha, dans le sud-ouest du pays, où les hivers sont courts et frais mais généralement secs.

En janvier déjà, la neige était tombée dans tout le pays, notamment dans la région de l'Aseer, le long de la côte de la mer Rouge : c'était la première fois en plus de 50 ans que de la neige y était repérée.