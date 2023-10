Joe Biden à Benjamin Netanyahu : « Je veux que le peuple du monde sache que les États-Unis sont solidaires d’Israël »

Benjamin Netanyahu a commencé cette réunion en assurant qu'Israël « vaincra » face au Hamas. Le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis resteraient solidaires d’Israël et que le pays « n'était pas seul ».

Joe Biden a également soutenu la version des autorités israéliennes imputant à des combattants palestiniens l'explosion qui aurait tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza. « J'ai été profondément attristé et choqué par l'explosion dans l'hôpital à Gaza hier (mardi). Et sur la base de ce que j'ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse », a-t-il déclaré. Mardi, il s'était dit « indigné et profondément attristé par l’explosion ».