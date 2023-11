Jean-Sébastien Ferjou : « La solution à deux Etats n'est pas possible à court terme »

Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, après la libération de 11 otages israéliens par le Hamas : « La solution à deux Etats n'est pas possible à court terme ou aussi longtemps que les Israéliens n'obtiendront pas de garanties de sécurité ».

Prolongée grâce à un nouvel accord négocié par le Qatar et l’Egypte, la trêve entre le Hamas et Israël entre dans son 5e jour mardi 28 novembre. Lundi 27 novembre au soir, le Hamas a libéré 11 nouveaux otages. Ce sont donc 50 personnes au total, des femmes et des enfants, qui ont été remises aux autorités israéliennes.