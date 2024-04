Jean-Sébastien Ferjou : « Est-ce que les étudiants de Sciences Po qui se mobilisent tentent de faire pression sur le Qatar, le Hamas et l’Iran ? »

Des manifestants ont occupé Sciences Po ces derniers jours.

Des étudiants ont bloqué les locaux de Sciences Po cette semaine. Ils demandaient à la direction de prendre position sur le conflit au Proche-Orient. Des militants pro-Palestiniens et des députés LFI ont participé à cette manifestation.

Un accord a été trouvé vendredi soir entre les étudiants et la direction de Sciences Po.

Ce sujet était au cœur des débats sur le plateau de BFMTV. Hubert Launois, étudiant à Sciences Po Paris, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, Serge Faubert, fondateur de Pure Politique, et Michel Fize, sociologue ont notamment participé aux échanges.

Jean-Sébastien Ferjou a donné son sentiment sur cette mobilisation :

« Les mouvements étudiants ont toujours existé. Défendre la cause palestinienne est totalement légitime. Mais il y a manière et manière de le faire. Je trouve choquante la manière dont cette mobilisation est faite. C’est une chose que de constater la tragédie que vivent les civils à Gaza mais cela n’a rien à voir avec le fait d’imputer les responsabilités exclusives de ce que vivent les Palestiniens à Israël. Est-ce qu’il y a une pression qui est exercée sur le Hamas ? Est-ce que les étudiants de Sciences Po qui se mobilisent tentent de faire pression sur le Qatar ? Le Qatar est aussi impliqué dans les négociations, notamment pour les libérations d’otages. Est-ce que les étudiants de Sciences Po mobilisés pour les Palestiniens essaient de faire pression sur la République islamique d’Iran ? La réduction de la situation me paraît très choquante. Rima Hassan lorsqu’elle appelle à un soulèvement, qui vise-t-elle particulièrement ? Ce soulèvement devrait intervenir contre quoi ? Nous sommes en France. Nous ne sommes ni en Israël, ni à Gaza. Contre quoi veut-elle se soulever ? (…) Cela me paraît très peu républicain ».

Interrogé sur la suite du mouvement, Jean-Sébastien Ferjou a évoqué le contexte de cette mobilisation :

« La gauche radicale essaie de structurer son combat politique autour de cela. La France insoumise a pris Rima Hassan comme candidate. Ils essaient de mobiliser sur cette cause-là et d’importer une vision très communautariste de la société française ».

