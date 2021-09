Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, affirme que "99% des voyageurs contrôlés" ont un passe sanitaire

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV - RMC / DR

Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, était l'invité de la matinale de RMC et BFMTV ce vendredi 17 septembre. Il a notamment été interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur l'efficacité des contrôles du passe sanitaire dans les trains.

Jean-Pierre Farandou a confirmé que des millions de personnes ont déjà été contrôlées. Il a précisé que "99% des voyageurs contrôlés" ont un passe sanitaire.

Lors de cet entretien sur BFMTV et RMC, le PDG de la SNCF a aussi annoncé une prochaine réduction des effectifs, entre 1,5 et 2% (soit entre 2000 et 3000 postes supprimés).