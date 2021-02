Japon : les impressionnantes images du puissant séisme Japon qui a fait une centaine de blessés

Crédits Photo: STR / JIJI PRESS / AFP

Séisme Japon

Un séisme sous-marin de magnitude 7,3 a eu lieu samedi 13 février, peu après 23 heures locales, au large au large de la zone de Fukushima, au Japon, qui avait ravagée en 2011 par un séisme et un tsunami. Fortement ressenti jusqu'à Tokyo, ce séisme n'a pas donné lieu à une alerte au tsunami mais a fait 114 blessés dont six grièvement. Près d'un million de foyers ont été privés d'électricité, et plusieurs liaisons de train à grande vitesse (Shinkansen) ont été interrompues, a annoncé le gouvernement.

Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 60 kilomètres dans l'océan Pacifique.

De nombreux internautes ont publié sur les récents sociaux des images du séisme.