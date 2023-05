Crédits Photo: Euronews

Italie : Giorgia Meloni visite la région sinistrée par les inondations

Alors que la région compte ses morts et les sinistrés forcés de quitter leur maison, Giorgia Meloni a enfilé ses bottes en caoutchouc et s'est rendu à Ravenne où elle a rencontré des victimes du désastre, qui ont vu leur foyer inondé. La cheffe du gouvernement italien a exprimé son émotion à la presse, après avoir échangé avec certains de ceux qui ont tout perdu.

Après que l'équivalent de six mois de précipitations se soient abbattues en 36 heures sur la région, les inondations ont atteint un niveau jamais vu depuis longtemps, la presse italienne évoquant "l'inondation du siècle" pour l'Emilie-Romagne. Pour l'instant le bilan provisoire est de 14 morts et 36 000 personnes évacuées au cours de la semaine. La situation météorologique revenait depuis à la normale, permettant selon les autorités régionales à plus de dix mille personnes de regagner leurs domiciles.

Les dégâts sont dors et déjà considérés comme immenses. La région d'Emilie-Romagne est en bonne partie agricole, et les cultures de céréales et de fruits sont particulièrement touchés. De plus, des centaines de routes sont coupées et des milliers de logements endommagés.