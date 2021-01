Himalaya : dix Népalais réussissent pour la première fois l'ascension du K2 en hiver

Ils se sont hissé sur le toit du monde... en plein hiver ! Dix Népalais ont réussi, ce samedi 16 janvier, l'ascension du K2 en plein hiver. Une première ! Haut de 8.611 mètres et situé à la frontière entre la Chine et le Pakistan, le K2 est le deuxième plus haut sommet de la planète, derrière l'Everest (8 848 mètres).

Même si la cordée népalaise a profité d'une "bonne fenêtre météo", il faisait tout de même -50°C lorsqu'ils sont arrivés au sommet, équipés pour la plupart de masques à oxygène.

Au total, seuls 450 alpinistes avaient auparavant réussi à gravir le K2... mais jamais en hiver.