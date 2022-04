Guerre en Ukraine : les filles de Vladimir Poutine sont visées par des sanctions américaines 

Crédits Photo: Alexei Druzhinin / AFP

Les nouvelles sanctions économiques vont viser les filles du président russe Vladimir Poutine, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova

Alors que les populations civiles ont été appelées à évacuer l'Est du territoire, la nouvelle cible prioritaire du Kremlin, les sanctions internationales se poursuivent contre la Russie.

Joe Biden souhaite que de nouvelles mesures soient appliquées à l'encontre de la Russie face aux révélations des atrocités commises dans la ville de Boutcha :

"Ce qui se passe ce n'est rien de moins que des crimes de guerre majeurs. Les nations responsables doivent s'unir pour que les responsables rendent des comptes", selon Joe Biden.

Il a notamment fait la promesse "d'étouffer pour des années" le développement économique de la Russie.

Selon des informations d'Euronews, les nouvelles mesures américaines vont interdire "tout nouvel investissement" en Russie et vont appliquer les contraintes les plus sévères possibles aux grandes banques russes Sberbank et Alfa Bank, ainsi qu'à plusieurs importantes entreprises publiques.

Ces sanctions vont aussi viser les filles du président russe Vladimir Poutine, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, âgées d'une trentaine d'années.

Ces nouvelles sanctions devaient être décidées en coordination avec le G7 et l'Union européenne.

Le Royaume-Uni a annoncé interdire tout investissement en Russie et des sanctions dans la finance et l'énergie.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a estimé mercredi que l'UE devrait "tôt ou tard" prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz russes.