Guerre en Ukraine : la Russie lance une enquête après l'explosion du pont de Kertch en Crimée

La Russie a ouvert samedi une enquête criminelle sur l'explosion qui a endommagé le pont reliant la Crimée au continent.

Le comité d'enquête russe a déclaré avoir « ouvert une enquête criminelle en rapport avec l'incident sur le pont de Crimée ». L'explosion a eu lieu après « l'explosion d'un camion », selon les autorités russes.

« Aujourd'hui à 06H07 (03H07 GMT) sur la partie routière du pont de Crimée (...) a eu lieu l'explosion d'une voiture piégée, qui a entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaires qui allaient vers la Crimée », a indiqué le comité, cité par les agences russes.

Si l'Ukraine est à l'origine de l'incendie et de l'explosion sur le pont de Crimée, il s'agirait d'un camouflet pour la Russie qu'une infrastructure aussi cruciale et aussi loin du front puisse être endommagée par les forces ukrainiennes.

L'incendie sur le vaste pont routier et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe a forcé l'arrêt du trafic par le rail et par la route.

Inauguré en 2018, le pont qui enjambe le détroit de Kertch, est devenu le symbole de l'annexion de 2014.