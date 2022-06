Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi bientôt en visite à Kiev ?

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Euronews / DR

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi pourraient bientôt se rendre en Ukraine.

Les dirigeants européens se mobilisent pour l’Ukraine. Olaf Scholz devrait prochainement se rendre à Kiev, selon l’hebdomadaire Bild am Sonntag ce dimanche et d’après des informations d’Euronews. Le chancelier allemand serait accompagné du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre italien Mario Draghi avant le sommet du G7 prévu fin juin.

Si l'information n'a pas été confirmée par les gouvernements allemand et italien, ni par l'Elysée, il s'agirait de la première visite en Ukraine des trois dirigeants depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit actuellement ses efforts pour aider son pays à candidater à l'adhésion à l'Union européenne.

Le président ukrainien a reçu ce samedi la visite d’Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a indiqué qu’une réponse serait donnée dans les prochains jours. La question d’une candidature de l’Ukraine divise pour l’instant les 27.