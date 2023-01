Funérailles de Benoît XVI au Vatican : revivez l’adieu de François au pape émérite

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / DR

Le pape François a présidé la cérémonie en hommage à son prédécesseur, Benoît XVI, mort samedi 31 décembre à l’âge de 95 ans.

Le pape François a présidé les funérailles de son prédécesseur, Benoît XVI, mort samedi 31 décembre à l’âge de 95 ans. Pour la première fois dans l’Église catholique, un pape régnant a présidé les funérailles d’un pape ayant renoncé à la charge pétrinienne.

Devant 50.000 personnes réunies place Saint-Pierre pour les funérailles de Benoît XVI, François a rendu hommage au pape allemand. 3.700 prêtres se sont également déplacés.

Pour la première fois, un pape régnant présidait la messe de funérailles d’un pape émérite.

Le pape François a souligné dans son homélie « ce qui a caractérisé toute sa vie : une permanente remise de soi entre les mains de son Père. Des mains de pardon et de compassion, de guérison et de miséricorde, des mains d’onction et de bénédiction qui le poussèrent à se livrer aussi aux mains de ses frères ».

François était entouré de cinq cardinaux à l'autel dominant la gigantesque esplanade.

La messe d'environ deux heures, de rite latin et en plusieurs langues, était concélébrée par plus de 4.000 cardinaux, évêques et prêtres.

Parmi les nombreux chefs d'Etat et de gouvernement présents figurait notamment le chancelier allemand Olaf Scholz. Parmi les autres invités figuraient le roi des Belges Philippe, les présidents italien, polonais et togolais, l'ex-reine Sophie d'Espagne ou encore le ministre français de l'Intérieur et des cultes Gérald Darmanin.

De lundi à mercredi, près de 200.000 fidèles sont déjà venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier.

Benoît XVI sera inhumé, en privé, dans la crypte de la basilique où reposait Jean Paul II jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil avait été déplacé.