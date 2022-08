François Bayrou était l’invité de RMC et de BFMTV ce mardi 30 août.

François Bayrou, Haut-commissaire au Plan et président du MoDem, était l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFMTV et RMC, ce mardi 30 août.

En cette rentrée politique, François Bayrou était l’invité de RMC et de BFMTV ce mardi matin. Il a notamment été interrogé par Apolline de Malherbe sur la situation en France et sur les dérives au sein de l’école, de l’hôpital et de nombreux autres secteurs de la société.

Selon François Bayrou, "il y a quelque chose qui ne va pas dans tous les secteurs de la société française".

D’après le président MoDem, "nous sommes face à une addition de risques inédits, de menaces".