« Ferme ta gueule », « bouffon »… : revivez le clash entre Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard sur TPMP

Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard ont eu une vive confrontation lors de l'émission Touche pas à mon poste sur C8 dans la soirée de jeudi.

Le ton est monté jeudi soir dans l’émission Touche pas à mon poste. Le député Louis Boyard, invité pour parler de la crise des migrants et de l’Ocean Viking, s’en est pris directement à Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne C8. Les insultes étaient légion entre le député LFI et Cyril Hanouna.

L’émission Touche pas à mon poste de jeudi soir a été marquée par un échange assez vif entre le député LFI Louis Boyard et Cyril Hanouna. Le député a quitté le plateau de TPMP après une violente dispute avec l’animateur de C8.

Une phrase du député LFI sur Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne a mis le feu au poudre et a fait grimper la tension sur le plateau :

« Les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l’Afrique. Et je vais vous donner l’exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun ».

Louis Boyard faisait référence aux activités de l’entreprise Socapalm qui produit de l’huile de palme au Cameroun et dont Vincent Bolloré est actionnaire.

Cyril Hanouna a immédiatement tenu à réagir :

« Tu sais que tu es dans le groupe Canal ici ? (groupe appartenant à Bolloré) ».

Cyril Hanouna lui a demandé ce qu’il venait « foutre ici » tout en précisant que Louis Boyard avait « tous les droits ici, on n’a jamais coupé personne. On est en direct ».

Un échange musclé a alors débuté. Louis Boyard a affirmé que Cyril Hanouna a fait « monter le racisme » et fait le jeu d’Eric Zemmour et de l’extrême droite avec ses émissions.

Dans une de ses réponses, Cyril Hanouna a même eu un terrible lapsus :

« J’ai toujours défendu le racisme ».

Cyril Hanouna a tenté de calmer le député LFI :

« Redescends de trois étages Louis Boyard, t’es député mais t’étais chroniqueur ici donc calme toi ».

« T’es un irresponsable Cyril », lui a répondu Louis Boyard.

L’animateur a insulté le député au cours de l’échange, le traitant notamment d’« abruti », de « tocard » et de « bouffon ». Tout en lui demandant de « fermer sa gueule ».

Louis Boyard a ensuite quitté le plateau sous les huées du public de l’émission.

Quelques minutes après avoir quitté le plateau, Louis Boyard a tenu à dénoncer l’attitude de Cyril Hanouna, en publiant un message sur Twitter :

« Cyril Hanouna vient de m’insulter pour avoir critiqué Bolloré, propriétaire de sa chaîne. Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d’expression qu’avec l’extrême droite. La France prend un tournant inquiétant ».

Louis Boyard a par ailleurs obtenu sur les réseaux sociaux le soutien de nombreux cadres de la Nupes, à l’instar des députés LFI Clémence Guetté, ou encore Manuel Bompard et Mathilde Panot.

Suite à cette séquence surréaliste dans TPMP, La France Insoumise a décidé de saisir l’Arcom, l’ex-CSA.

Cyril Hanouna a depuis tenu à répondre à Louis Boyard sur Twitter :

« Cette séquence est bien la preuve que sur #TPMP on peut tout dire, et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant… Où va-t-on? Va prendre une camomille mon Louis et va t’acheter un costume! »