Europe : la Hongrie prend la présidence du Conseil de l'Union européenne pour six mois

L'actualité de l'Europe dans l'Eurozapping sur franceinfo, du 28 juin 2024.

Après Bruxelles, Budapest. À partir de ce lundi 1er juillet, la Hongrie prend la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du lundi 1er juillet. Le pays de Viktor Orban succède à la Belgique et à l'Espagne avant elle.

La présidence du conseil de l’Union européenne est en effet tournante, c'est-à-dire que chaque État membre préside le Conseil à tour de rôle tous les six mois.

Le Conseil de l'Union européenne est censé représenter les intérêts de chaque État membre. Il partage le pouvoir budgétaire et législatif avec le Parlement. Dans ce cadre, il négocie les propositions législatives et le budget adopté par la Commission. L'institution coordonne les politiques des Vingt-Sept, notamment en matière économique et budgétaire, et élabore puis applique la politique étrangère et de sécurité de l'UE.

Indépendance de la justice, immigration, droits des communautés LGBT, aide à l'Ukraine... Depuis l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir, la liste est longue des dossiers sur lesquels la Hongrie s'est éloignée des valeurs européennes. Cette présidence hongroise suscite donc le malaise au sein de l'Union européenne. De son côté, Budapest veut rassurer, disant être prête à assumer "les obligations et responsabilités" de sa mission qui s’étend jusqu'en décembre.

Autres évènements marquants en Europe

En Italie, une enquête sur les jeunes de Fratelli d'Italia sème le trouble. Propos racistes et saluts nazis y sont évoqués au sein du parti de la Première ministre Giorgia Meloni. "Les sentiments racistes, antisémites ou fascistes n'ont aucun fondement. Ils ont incompatibles avec Fratelli d'Italia", a-t-elle assuré. Elle a profité de l'occasion pour blâmer les méthodes des journalistes.

En Angleterre,en avril dernier, une centaine de migrants se précipitaient sur de minuscules canaux pour rejoindre le pays depuis la France. Sur place, un journaliste de la BBC filme en se faisant passer pour un migrant. Cinq personnes meurent noyées, dont Sarah, 7 ans. Le journaliste a ensuite retrouvé le passeur, qui a préféré fuir la caméra, refusant de s'expliquer. La famille de Sarah, elle, espère pouvoir rester en Angleterre, mais risque une expulsion vers l'Irak.