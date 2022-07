États-Unis : une vidéo montre la lenteur d'intervention de la police lors de la tuerie d'Uvalde

La vidéo montre des dizaines d'agents arriver, de plus en plus lourdement armés, sans qu'aucun n'entre dans la classe où le tireur s'est retranché avec ses victimes

Une vidéo montrant l’intervention de la police lors de fusillade d’Uvalde, qui a fait 21 morts dans une école du Texas le 24 mai dernier, révèle comment les forces de l’ordre ont attendu soixante-quatorze minutes avant d’intervenir.

Ces images ont été extraites des caméras de videosurveillance, d’un portable et de la caméra embarquée d’un agent. Elles ont été publiées par le journal Austin-Americain Statesman et la chaîne de télévision KVUE.

Le temps de réaction des policiers avait fait couler beaucoup d’encre mais ces images confirment la lenteur de leur action. Pendant près d’une heure et quart, on peut voir des dizaines d’agents arriver, de plus en plus lourdement armés, sans qu’aucun n’entre dans la classe où le tireur est retranché avec les jeunes victimes.