Etats-Unis : une tempête de neige d'une ampleur inédite depuis 30 ans en Californie

Aux États-Unis, une tempête de neige a recouvert la Californie d'un grand manteau blanc le samedi 25 février. À Los Angeles, il est tombé de gros flocons de neige, une expérience jamais vue par les enfants américains habitués à des températures comprises entre 10 et 20°C à cette époque. Plus au nord, dans la région de San Francisco, certaines plages ont également été recouvertes de neige. Il s'agit de la première fois que la Californie connait une telle quantité de neige depuis 1989. Certains habitants se sont rendus sur les hauteurs pour profiter de cette rare occasion. Les habitants ont fait preuve d'enthousiasme en admirant les paysages enneigés, certains ayant même pris des précautions en apportant des provisions et des outils tels que des pelles. "C'est incroyable de voir ce paysage que l'on connait si bien sous la neige, c'est vraiment étrange. C'est marrant", a déclaré l'un des habitants.