Crédits Photo: Euronews

Espagne : ultime débat entre le socialiste Sanchez et le conservateur Feijóo à 13 jours des élections

La soirée de lundi a vu le Premier ministre sortant Pedro Sánchez et le candidat de la droite populaire Alberto Núñez Feijóo s'affronter lors d'un débat télévisé confus et peu concluant.

Les costumes bleu étaient assortis mais l'opposition entre les deux hommes se voyaient dans leurs cravattes, rouge pour le socialiste et bleue pour le conservateur.

Au cours d'un débat télévisé lundi soir, les deux leaders se sont affrontés pour la première et dernière fois. Le Premier ministre socialiste sortant, Pedro Sánchez, 51 ans, et le leader du Parti populaire Alberto Nuñez Feijóo, 62 ans n'avaient jamais eu l'occasion de débattre en tête-à-tête, et ne se connaissaient pas beaucoup, Alberto Nuñez Feijóo n'étant pas membre du Parlement espagnol. Signe d'une raideur du débat politique outre-Pyrénées, leur échange a souvent été tendu et acrimonieux. Pendant plus d'une heure et demie les deux candidats se sont interrompus en permanence, recourant à des invectives.

Principal angle d'attaque pour Pedro Sánchez : l'alliance avec le parti d'extrême droite VOX à laquelle se livre le PP depuis quelques années pour obtenir des majorités régionales et municipales. Mais globalement, le socialiste ne semblait pas serein, souvent sur la défensive face au président du gouvernement régional de Galice, apparaissant comme raccord avec sa réputation d'homme modéré et pragmatique. Alberto Nuñez Feijóo a retourné l'argument en expliquant qu'il ne veut pas gouverner avec l’extrême droite, et qu'"Une majorité forte, sans nécessité de gouverner avec les extrêmes, est fondamentale pour avancer. Les extrêmes savent bloquer, mais ils ne savent pas gouverner ni ne savent gérer les affaires", a-t-il déclaré, faisant référence à l'alliance du PSOE de M. Sanchez avec l'extrême gauche de Podemos.

Cependant, derrière ce discours rassurant, les derniers sondages donnent l'avantage au parti populaire mais sans majorité absolue, ce dernier devrant alors être obligé de sceller une alliance avec l’extrême droite, le parti de centre Ciudadanos s'étant effondré de par ses alliances locales avec VOX.

Les élections ont été décidées de manière anticipées après la sévère défaite du PSOE aux dernières élections locales et régionales du mois de mai par le premier ministre sortant, à la surprise générale.

A noter qu'un autre débat est prévu, où seuls Pedro Sánchez, Santiago Abascal (VOX) et Yolanda Díaz (SUMAR) seront présents. Il sera retransmis le 19 juillet sur la RTVE.