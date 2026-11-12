POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

RETOUR DANS SA « PATRIE »

12 novembre 2026

En images : le pape Léon XIV retrouve son pays d'adoption à Lima, au Pérou

Le pape Léon XIV a été accueilli par une foule immense à Lima, au Pérou, où il a vécu plus de vingt ans. Près de trois millions de personnes se seraient massées le long de son parcours, selon le Vatican.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Léon XIV , Pérou , Lima , pape , souverain pontife , religion

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.