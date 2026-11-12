RETOUR DANS SA « PATRIE »
12 novembre 2026
En images : le pape Léon XIV retrouve son pays d'adoption à Lima, au Pérou
Le pape Léon XIV a été accueilli par une foule immense à Lima, au Pérou, où il a vécu plus de vingt ans. Près de trois millions de personnes se seraient massées le long de son parcours, selon le Vatican.
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Vu sur:Euronews
MOTS-CLESLéon XIV , Pérou , Lima , pape , souverain pontife , religion
THEMATIQUESReligion
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.