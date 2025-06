Situation familière

En Belgique, la réforme des retraites provoque une grève générale, les transports sont fortement perturbés

Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports de Zaventem et de Charleroi, à Bruxelles, en raison d’un vaste mouvement de grève. Les manifestants sont descendus en masse dans les rues à l’occasion de la cinquième grève générale de l’année. Leur objectif : s’opposer fermement aux réductions budgétaires et aux réformes des retraites proposées par le gouvernement belge. Cette mobilisation d’ampleur a fortement perturbé le trafic aérien, mais elle s’inscrit dans une dynamique plus large de contestation sociale, marquée par un rejet croissant des politiques d’austérité.