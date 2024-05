Emmanuel Macron en visite d'État pour renforcer le tandem franco-allemand

Crédits Photo: DR / Capture d'écran vidéo Franceinfo

Emmanuel Macron est le seul dirigeant étranger invité à la Fête de la Démocratie en Allemagne.

Depuis hier, le Président français est en visite d'État en Allemagne. Une première depuis la visite de Jacques Chirac il y a maintenant 24 ans. Emmanuel Macron est le premier chef d'État étranger à être invité outre-rhin à la Fête de la démocratie, qui célèbre à la fois les 75 ans de la Constitution allemande et les 35 ans de la chute du Mur, tandis que les élections européennes du 9 juin approchent.

Un mois plus tôt, le président avait appelé l'Union européenne à un "sursaut" pour éviter sa mort. De nouveau, le président français a insisté sur la crise démocratique européenne. "Dans nos démocraties, on s'est habitué à la démocratie et on a oublié que c'était un combat", a déclaré le président, désignant les nationalistes comme "les ennemis de la démocratie".

Seul dirigeant étranger invité à cette célébration, Emmanuel Macron a ensuite été reçu à Berlin, au château de Bellevue, la résidence du président allemand Frank-Walter Steinmeier pour un dîner d'État. "Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis", a indiqué ce dernier. Le message du président français semble ainsi avoir été entendu par son homologue allemand. La guerre en Ukraine a également été longuement discutée par les deux présidents.

Ce lundi matin Emmanuel Macron a effectué une visite au Mémorial de l'Holocauste à Berlin. Il devrait être à Dresde dans l'après-midi, où il visitera l'Institut Fraunhofer, avant de s'adresser à la jeunesse européenne devant la Frauenkirche, une église symbole de la reconstruction, détruite en 1945 et rebâtie après la chute du Mur.

Le chef de l’État allemand n’ayant qu’un rôle protocolaire, la rencontre politique la plus importante aura lieu ce mardi 28 mai avec le chancelier Olaf Scholz.