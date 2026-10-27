JOURNEE DECISIVE

Élections en Israël : la question Netanyahu, plutôt que les guerres, dans la dernière ligne droite

Trois ans après les attaques du 7 octobre 2023, les Israéliens sont appelés aux urnes pour un scrutin qui s’apparente à un référendum sur Benjamin Netanyahu. Paradoxalement, alors que le pays est engagé sur plusieurs fronts, les opérations militaires à Gaza, au Liban et en Iran occupent peu les débats. Les électeurs se préoccupent davantage de la responsabilité du Premier ministre dans les défaillances sécuritaires, des exemptions militaires accordées aux ultra-orthodoxes et de l’avenir de la justice.