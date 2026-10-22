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22 octobre 2026

Election présidentielle au Brésil : Meta est accusée d'ingérence dans la campagne à quelques jours du second tour entre Flavio Bolsonaro et Lula

A quelques jours du second tour de la présidentielle brésilienne, l'entreprise Meta de Mark Zuckerberg est accusée de partialité dans la gestion des contenus politiques.

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MOTS-CLES

élections , whatsapp , Facebook , réseaux sociaux , Meta , Mark Zuckerberg , Lula , Flavio Bolsonaro , géants de la Tech , second tour , Brésil , Amérique Latine , Amérique du Sud , Modération , algorithme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.