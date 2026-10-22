INFLUENCE DES RESEAUX SOCIAUX

Election présidentielle au Brésil : Meta est accusée d'ingérence dans la campagne à quelques jours du second tour entre Flavio Bolsonaro et Lula

A quelques jours du second tour de la présidentielle brésilienne, l'entreprise Meta de Mark Zuckerberg est accusée de partialité dans la gestion des contenus politiques.