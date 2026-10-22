INFLUENCE DES RESEAUX SOCIAUX
22 octobre 2026
Election présidentielle au Brésil : Meta est accusée d'ingérence dans la campagne à quelques jours du second tour entre Flavio Bolsonaro et Lula
A quelques jours du second tour de la présidentielle brésilienne, l'entreprise Meta de Mark Zuckerberg est accusée de partialité dans la gestion des contenus politiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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