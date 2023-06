Egypte : le canal de Suez a été touché par une immense tempête de sable

Crédits Photo: Capture d'écran / DR / Youtube

Le canal de Suez a été touché par une impressionnante tempête de sable.

Cette tempête a fait un mort et cinq blessés après la chute d’un panneau publicitaire au Caire.

Des images postées sur les réseaux sociaux et relayé par la rédaction du Huffington Post ont capté le passage d’une énorme tempête de sable qui engloutit le canal de Suez en Égypte. Cette séquence s’est déroulée ce jeudi 1er juin 2023. Ce phénomène météorologique a fait un mort et cinq blessés après la chute d'un panneau publicitaire sur une voie de circulation rapide au Caire.

Cette impressionnante tempête de sable a frappé le Nord de l’Égypte, et particulièrement sa capitale Le Caire. Le canal de Suez a aussi été touché. Le ciel s’est soudainement assombri quand les vents charriant d’immenses volutes orange se sont abattus sur la ville.

Avec des rafales de vent atteignant plus de 50 km/h et des vagues de plus de quatre mètres, deux ports de la mer Rouge ont été fermés. Le trafic sur le canal de Suez, où transite 10 % du commerce maritime mondial, a été perturbé mais a repris vendredi 2 juin.