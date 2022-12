Crise énergétique : votre iPhone pourrait contacter les secours malgré l’absence de réseaux téléphoniques

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Le Parisien / DR

Apple va déployer un service d’envoi de messages d’urgence par satellite vers le 112 pour couvrir les zones blanches ou face aux potentiels délestages et coupures d'électricité.

Alors que le gouvernement anticipe des coupures de courant ou des délestages en janvier, l’inquiétude grandit chez les Français. Face à la crainte de la hausse des factures d’énergie, le risque de black-out et d’être privé des numéros d’urgence en cas de problèmes de santé est le scénario le plus redouté. Même si les hôpitaux et les numéros d’urgence ne devraient pas être impactés, Apple propose un système innovant pour contacter les secours malgré l’absence de réseaux téléphoniques.

Apple va déployer ce mardi un service d’envoi de messages d’urgence par satellite vers le 112 pour couvrir les zones blanches ou face aux potentiels délestages qui couperaient les réseaux des opérateurs cet hiver. Tous les modèles d’iPhone ne sont pas forcément compatibles.

