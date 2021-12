Crédits Photo: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Jean Castex a présenté, lors d’une conférence de presse, les nouvelles mesures mises en place pour freiner les cas de Covid-19 dans les semaines et les mois à venir.

Alors que nos voisins européens comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark ont adopté de nouvelles restrictions sanitaires, Jean Castex et Olivier Véran ont présenté les choix actés à l’issue du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres. L’exécutif a décidé de prendre des mesures proportionnées pour enrayer la propagation de l’épidémie tout en évitant de geler l’économie. Emmanuel Macron et ses ministres n’ont pas cédé aux prédictions alarmistes concernant le variant Omicron. Jean Castex a présenté, dans le cadre d’une conférence de presse avec Olivier Véran, une série de nouveaux dispositifs pour freiner les contaminations liées à la Covid-19.

Parmi les mesures annoncées ce lundi 27 décembre, il n’y aura donc pas de couvre-feu, ni de nombre limité d’invités pour le jour de l’an. Le Premier ministre a invité les Français à la prudence en les invitant à porter un masque ou à se faire tester en prévision de la soirée du 31 décembre.

Selon Jean Castex, la « vaccination reste au cœur de notre stratégie comme celle des Etats voisins ».

Concernant la dose de rappel, le délai est réduit à seulement 3 mois :

« Dès demain (mercredi), suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, seront éligibles au rappel les personnes vaccinées depuis 3 mois après la 2e injection ».

Les règles de l'isolement pour les personnes testées positives ou les cas contacts vont évoluer afin d’éviter la paralysie du pays suite à la multiplication des arrêts maladie. La nouvelle durée sera précisée d'ici « la fin de semaine ».

Le passe vaccinal va remplacer le passe sanitaire en cas d'adoption du projet de loi par le Parlement. Le gouvernement table sur sa mise en application pour le 15 janvier prochain. Dans les lieux où le passe sanitaire était requis, il faudra désormais être vacciné pour y entrer car « la production d’un test ne suffira plus ».

La lutte et les sanctions contre les faux passes sanitaires seront aussi renforcées.

Parmi les autres mesures annoncées, l'éducation nationale est concernée. La date de la rentrée scolaire de janvier ne sera donc pas décalée.

De nouvelles mesures restrictives seront adoptées en revanche à partir du lundi 3 janvier et pour une durée de trois semaines pour certains événements. Les rassemblements en intérieur seront limités à 2.000 personnes, et ceux en extérieur à 5.000. Ce dispositif concerne notamment les concerts ou bien encore les rencontres sportives. Les spectateurs ne pourront plus y assister debout et la consommation de boisson ou de nourriture y sera interdite. Les concerts debout seront interdits.

Les clients des bars et des cafés seront désormais obligés de consommer assis.

Les célébrations religieuses et les meetings politiques ne seront pas concernés par ces mesures, selon Jean Castex.

Les cérémonies des vœux prévues pour le mois de janvier sont annulées.

Toutes les entreprises qui le peuvent vont devoir instaurer le télétravail au moins « trois jours dans la semaine, quatre quand c’est possible », d’après les nouvelles annonces de Jean Castex ce lundi.

Le masque va devenir obligatoire en extérieur dans les centres-villes. Les préfets se chargeront de son application en concertation avec les maires.

Jean Castex a précisé que les « secteurs économiques touchés seront indemnisés », après concertation avec le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

L’urgence sanitaire est instaurée à la Réunion et elle est prolongée en Martinique.

Le prochain Conseil de défense sanitaire sera programmé le 5 janvier prochain.

