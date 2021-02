Covid-19 : pour Bénabar, "la culture existe, quoi qu'il arrive. Malgré ce qu'on pense, on n'est pas essentiels"

vidéo

Le chanteur Bénabar a été interrogé par Le HuffPost à l'occasion de la sortie de son neuvième album “Indocile Heureux” le 29 janvier dernier. Dans cet entretien, il relativise sa situation, se disant "privilégié" comparé à d'autres professions qui souffrent beaucoup plus : "Mes problèmes de chanteur passent vraiment en deuxième, voire en cinquantième", explique-t-il, alors que de nombreux artistes dénoncent l'inaction du gouvernement. Pour Bénabar, "la culture existe quoiqu’il arrive, indépendamment des chanteurs, des chanteuses, des acteurs et de nous tous quoi". Rappellant que "les cimetières sont plein de gens essentiels", il estime que "malgré ce qu’on pense évidemment on n’est pas essentiels, le monde continue de tourner malgré tout".