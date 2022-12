Coupures d’électricité : « Je suis inquiet pour les hivers prochains », déclare Loïk Le Floch-Prigent

Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de GDF, était l'invité de CNews ce 8 décembre et a répondu aux questions de Laurence Ferrari sur la crise énergétique.

L’ancien patron de GDF, Loïk Le Floch-Prigent, était l’invité de CNews ce jeudi 8 décembre. Il a évoqué les risques de coupures d’électricité et la stratégie du gouvernement.

Alors que beaucoup de Français s’interrogent sur le risque de coupures de courant cet hiver, le gouvernement prépare le pays à des délestages. Pourtant, selon Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de GDF, le risque le plus fort concerne les hivers prochains. Il était invité de la matinale de CNews ce jeudi et a répondu aux questions de Laurence Ferrari :

« Je suis plus inquiet pour les hivers prochains. On n’a pas pris les mesures d’urgence. On n’a pas pris les décisions qu’il faut ».

Selon Loïk Le Floch-Prigent, les réserves de gaz et la centrale à charbon de Saint-Avold devraient permettre de passer la saison hivernale actuelle.

Loïk Le Floch-Prigent a indiqué que les coupures éventuelles vont dépendre de « la météo de cet hiver et d'EDF », notamment pour les mois de janvier et février.

Mais « si aucune décision n'est prise, si on continue à parler et pas à agir, on est foutu », a tenu à alerter l'ancien dirigeant de GDF.

Loïk Le Floch-Prigent souligne notamment le manque de soudeurs dans la filière nucléaire. EDF a fait appel à des techniciens américains et canadiens pour réparer les réacteurs nucléaires français.