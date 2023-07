Crédits Photo: Sameer Al-DOUMY / AFP

Les troupes ukrainiennes ont0 perdu environ 20 % de leur armement et de leurs véhicules, depuis le début de la contre-offensive.

L'armée ukrainienne a perdu environ 20 % de son armement et de ses véhicules, depuis le début de la contre-offensive, selon le New York Times et d'après des informations d'Euronews. Ces pertes importantes seraient à l'origine des difficultés que les soldats rencontrent sur le front.

L’Etat-major pourrait être contraint de repenser la stratégie déployée face aux soldats russes.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui acceuillait samedi le Président Sud-Coréen Yoon Suk Yeol à Kyiv, a souligné l'importance de l'aide étrangère pour reconquérir les territoires occupés par la Russie.