Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était l'invité de Léa Salamé ce jeudi sur France Inter. Il a notamment été interrogé sur le potentiel nouveau confinement « très serré », selon ses déclarations mercredi à l’issue du Conseil des ministres, qui pourrait être déployé par le gouvernement si les contaminations liées au variant britannique étaient trop importantes dans les prochains jours.

Gabriel Attal a précisé que cela prendra la forme potentiellement d’un « confinement qui a des effets suffisamment rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus. […] On est en train de travailler à des scénarios. Notre objectif, c’est quoi ? C’est d’avoir l’équilibre le plus juste entre le freinage de la circulation du virus, la limitation du virus et évidemment la vie des Français […] Les annonces, s’il doit y en avoir, seront faites rapidement ».

Gabriel Attal s’est également exprimé sur la stratégie vaccinale :

« Notre objectif est de vacciner 15 millions de personnes vulnérables avant l'été, on fait tout pour le tenir ».