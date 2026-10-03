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COLERE

3 octobre 2026

Colère lycéenne : Moscovici pointe les inégalités, mais où passe l’argent de l’Éducation nationale ?

La mobilisation lycéenne pose aussi la question de la répartition des moyens, au-delà des seuls montants dépensés.

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MOTS-CLES

manifestations , grève des lycéens , colère , société , Pierre Moscovici

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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