CNews exhume un reportage de Canal Plus dans lequel les membres de Daft Punk ne portaient pas encore de casques

Les deux membres des Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, ont annoncé la fin de leur collaboration artistique ce 22 février. CNews a dévoilé un ancien reportage de Canal+ revenant sur les débuts musicaux du groupe en 1996.

La rédaction de CNews a mis en ligne une vidéo extraite d’un reportage diffusé en 1996 sur Canal+. A l’époque, les Daft Punk, deux génies de la musique électronique et pionniers de la French touch avec d’autres artistes comme Air et Laurent Garnier, s’apprêtaient à sortir leur premier album « Homework » l’année suivante.

Dans cette vidéo tournée dans les années 1990, les deux DJ qui composent le groupe Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, apparaissaient sans leurs casques légendaires, adoptés quelques années plus tard. Dans ce reportage, ils s’exprimaient pour la première fois à visages découverts sur Canal+. Ils venaient de sortir quelques titres sur un label confidentiel au Royaume-Uni. Cette interview et ce reportage avaient été réalisés à l’époque par le journaliste Loïc Prigent pour l’émission « C’est pas le 20 heures » sur Canal+, selon des précisions de CNews.

Les deux artistes, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, ont officiellement annoncé leur séparation le lundi 22 février en publiant une vidéo intitulée « Epilogue » sur le compte YouTube officiel des Daft Punk.